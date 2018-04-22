Донецька фільтрувальна станція почала відновлення роботи – Жебрівський
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. Донецька фільтрувальна станція розпочала відновлення своєї роботи. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Зранку працівники ДФС вийшли на роботу в супроводі спостерігачів та приступили до інсталяції обладнання. Як доповідають мені оперативні служби, станом на тепер вже запустили насоси та наповнюють водою резервуари ДФС. Після цього вода буде закачуватися до Авдіївки. До вечора централізована подача води місту має бути відновлена", - зазначив Жебрівський.
Нагадаємо, відновлення роботи ДФС було заплановане на 22 квітня.
Як повідомляв УНН, Донецька фільтрувальна станція тимчасово зупинила роботу у середу, 18 квітня.