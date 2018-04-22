Донецкая фильтровальная станция начала восстановление работы – Жебривский

"Утром работники ДФС вышли на работу в сопровождении наблюдателей и приступили к установке оборудования. Как сообщают мне оперативные службы, по состоянию на теперь уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС. После этого вода будет закачиваться в Авдеевку. К вечеру централизованная подача воды городу должна быть восстановлена ​", - отметил Жебривский.

Напомним, возобновление работы ДФС было запланировано на 22 апреля.

Как сообщал УНН, Донецкая фильтровальная станция временно остановила работу в среду, 18 апреля.