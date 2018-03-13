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Жданов закликав українських біатлоністів бойкотувати змагання у Росії

Жданов закликав українських біатлоністів бойкотувати змагання у Росії

Київ • УНН

 • 10282 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав Федерацію біатлону України бойкотувати етап Кубку світу з біатлону у Росії. Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

"Федерації біатлону США, Канади та Чехії заявили про бойкот етапу Кубка світу у Росії, Тюмені. Переконаний, що і наша біатлонна спільнота повинна стати учасником цієї акції. Це позиція, як міністра та громадянина - я за бойкот", - заявив І.Жданов.

Також міністр повідомив, що Україна закликає всі міжнародні федерації не призначати міжнародних спортивних змагань на території держави-агресора.

"Також хотів би поінформувати, що ми звертаємося до всіх міжнародних федерацій з проханням - не призначати міжнародних спортивних змагань на території держави-агресора та злісного порушника Всесвітнього антидопінгового кодексу", - зазначив він.

Нагадаємо, представники влади Великої Британії вмовляють своїх союзників відмовитися від візиту до Росію на чемпіонат світу 2018 року.

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