Жданов призвал украинских биатлонистов бойкотировать соревнования в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал Федерацию биатлона Украины бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в России. Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наше биатлонное сообщество должно стать участником этой акции. Это позиция, как министра и гражданина - я за бойкот", - заявил И.Жданов.
Также министр сообщил, что Украина призывает все международные федерации не назначать международные спортивные соревнования на территории государства-агрессора.
"Также хотел бы проинформировать, что мы обращаемся ко всем международным федерациям с просьбой - не назначать международных спортивных соревнований на территории государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса", - отметил он.
Напомним, представители власти Великобритании уговаривают своих союзников отказаться от визита в Россию на чемпионат мира 2018 года.