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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Жданов призвал украинских биатлонистов бойкотировать соревнования в РФ

Жданов призвал украинских биатлонистов бойкотировать соревнования в РФ

Киев  •  УНН

 • 10282 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал Федерацию биатлона Украины бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в России. Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наше биатлонное сообщество должно стать участником этой акции. Это позиция, как министра и гражданина - я за бойкот", - заявил И.Жданов.

Также министр сообщил, что Украина призывает все международные федерации не назначать международные спортивные соревнования на территории государства-агрессора.

"Также хотел бы проинформировать, что мы обращаемся ко всем международным федерациям с просьбой - не назначать международных спортивных соревнований на территории государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса", - отметил он.

Напомним, представители власти Великобритании уговаривают своих союзников отказаться от визита в Россию на чемпионат мира 2018 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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