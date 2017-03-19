Ж.-К.Юнкер: Не всі турки - маленькі Р.Ердогани

ukru
Ексклюзив
12:49 • 1025 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 33800 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 58525 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
09:26 • 79345 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
07:20 • 170067 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 226948 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 187879 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 188600 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 177639 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 258807 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
52 %
752 мм
Переважно ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 127579 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 124806 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

28 березня, 05:53 • 117643 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

28 березня, 06:40 • 107170 перегляди
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

07:34 • 55634 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 170143 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 227012 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 183982 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 258845 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 241321 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 9365 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 30796 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 109976 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 135136 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 160224 перегляди
Актуальне
Ж.-К.Юнкер: Не всі турки - маленькі Р.Ердогани

Ж.-К.Юнкер: Не всі турки - маленькі Р.Ердогани

Київ • УНН

 • 10693 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив в інтерв’ю, що проживаючі в Євросоюзі турки не несуть відповідальності за політику президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, передає УНН з посиланням на Bild.

“Є велика різниця між турецьким народом і турецьким урядом. Не всі турки — маленькі Ердоган,” — сказав Ж.К.Юнкер.

За його словами, турки, які проживають в ЄС, “добре інтегровані” і “роблять свій внесок у процвітання (ФРН — ред.)”.

Глава Єврокомісії також зазначив, що його не турбує загроза розриву угоди щодо мігрантів, якою пригрозив Р.Ердоган, якщо ЄС не надасть громадянам його країни безвізовий режим. “Це не в інтересах Туреччини, щоб біля турецького узбережжя контрабандисти і бандити отримали в свої руки важелі впливу,” — сказав глава Єврокомісії.

Відносини між Берліном і Анкарою загострилися після арешту німецького журналіста турецького походження Деніза Юджель в Стамбулі. Він підозрюється турецькою владою в “участі в терористичній організації, неправомірне використання даних, пропаганді тероризму”. Канцлер Німеччини Ангела Меркель зажадала від Анкари звільнити Д.Юджеля і дотримуватися свобод ЗМІ.

Потім влада німецького міста Гаггенау (Баден-Вюртемберг) скасували виступ турецького міністра юстиції Бекіра Боздаг, який приїхав до Німеччини, де проживає численна турецька діаспора, напередодні референдуму щодо пакету змін до конституції Туреччини. Президент Туреччини Тайїп Ердоган порівняв нинішню політику Берліна з “діями нацистів у минулому”, чим викликав серйозне невдоволення.

Відносини між Туреччиною і країнами ЄС погіршилися упродовж останніх місяців, після того, як Захід почав звинувачувати Анкару у придушенні опозиції, що значно посилилося після спроби невдалого перевороту у Туреччині у липні 2016 року.

Референдум про пропоновані зміни до Конституції Туреччини про різке розширення повноважень президента призначений на 16 квітня. Анкара закликає взяти в ньому участь і проголосувати “за” і громадян Туреччини, що живуть в інших країнах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$276.69
Brent
$73.33
Bitcoin
$84,937.90
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,111.81
Ethereum
$1,900.55