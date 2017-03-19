Ж.-К.Юнкер: Не всі турки - маленькі Р.Ердогани
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив в інтерв’ю, що проживаючі в Євросоюзі турки не несуть відповідальності за політику президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, передає УНН з посиланням на Bild.
“Є велика різниця між турецьким народом і турецьким урядом. Не всі турки — маленькі Ердоган,” — сказав Ж.К.Юнкер.
За його словами, турки, які проживають в ЄС, “добре інтегровані” і “роблять свій внесок у процвітання (ФРН — ред.)”.
Глава Єврокомісії також зазначив, що його не турбує загроза розриву угоди щодо мігрантів, якою пригрозив Р.Ердоган, якщо ЄС не надасть громадянам його країни безвізовий режим. “Це не в інтересах Туреччини, щоб біля турецького узбережжя контрабандисти і бандити отримали в свої руки важелі впливу,” — сказав глава Єврокомісії.
Відносини між Берліном і Анкарою загострилися після арешту німецького журналіста турецького походження Деніза Юджель в Стамбулі. Він підозрюється турецькою владою в “участі в терористичній організації, неправомірне використання даних, пропаганді тероризму”. Канцлер Німеччини Ангела Меркель зажадала від Анкари звільнити Д.Юджеля і дотримуватися свобод ЗМІ.
Потім влада німецького міста Гаггенау (Баден-Вюртемберг) скасували виступ турецького міністра юстиції Бекіра Боздаг, який приїхав до Німеччини, де проживає численна турецька діаспора, напередодні референдуму щодо пакету змін до конституції Туреччини. Президент Туреччини Тайїп Ердоган порівняв нинішню політику Берліна з “діями нацистів у минулому”, чим викликав серйозне невдоволення.
Відносини між Туреччиною і країнами ЄС погіршилися упродовж останніх місяців, після того, як Захід почав звинувачувати Анкару у придушенні опозиції, що значно посилилося після спроби невдалого перевороту у Туреччині у липні 2016 року.
Референдум про пропоновані зміни до Конституції Туреччини про різке розширення повноважень президента призначений на 16 квітня. Анкара закликає взяти в ньому участь і проголосувати “за” і громадян Туреччини, що живуть в інших країнах.