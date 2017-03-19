Ж.-К.Юнкер: Не все турки - маленькие Р.Эрдоганы

"Есть большая разница между турецким народом и турецким правительством. Не все турки - маленькие Эрдоганы", - сказал Ж.К.Юнкер.

По его словам, турки, проживающие в ЕС, "хорошо интегрированы" и "вносят свой вклад в процветание (ФРГ - ред.)".

Глава Еврокомиссии также отметил, что его не беспокоит угроза разрыва соглашения в отношении мигрантов, которым пригрозил Р.Эрдоган, если ЕС не предоставит гражданам его страны безвизовый режим. "Это не в интересах Турции, чтобы у турецкого побережья контрабандисты и бандиты получили в свои руки рычаги влияния", - сказал глава Еврокомиссии.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджель в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерное использование данных, пропаганде терроризма". Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Д.Юджеля и соблюдать свободу СМИ.

Затем власти немецкого города Гаггенау (Баден-Вюртемберг) отменили выступление турецкого министра юстиции Бекира Боздаг, который приехал в Германию, где проживает многочисленная турецкая диаспора, накануне референдума относительно пакета изменений в конституцию Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с "действиями нацистов в прошлом" , чем вызвал серьезное недовольство.

Отношения между Турцией и странами ЕС ухудшились в последние месяцы, после того, как Запад начал обвинять Анкару в подавлении оппозиции, которое значительно усилилось после попытки неудачного переворота в Турции в июле 2016 года.

Референдум о предлагаемых изменениях в Конституцию Турции о резком расширении полномочий президента назначен на 16 апреля. Анкара призывает принять в нем участие и проголосовать "за" и граждан Турции, живущих в других странах.