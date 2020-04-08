Зґвалтування жінки у Пущі-Водиці: повідомлено про підозру будівельнику санаторію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Будівельнику повідомлено про підозру у зґвалтуванні молодої жінку в одному із санаторіїв на території Пущі–Водиці. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру 49-річному чоловіку, який 5 квітня 2020 року зґвалтував молоду жінку в одному із санаторіїв на території Пущі–Водиці", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що будівельник, який робив ремонтні роботи та проживав у вказаному санаторії, зустрівши дівчину одного з товаришів, із застосуванням фізичної сили зґвалтував її.
Також попри те, що зловмисник, вчинивши злочин, повністю заперечував свою причетність, за результатами якісного досудового розслідування та процесуального керівництва, здобуто достатньо доказів для повідомлення чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 152 КК України.
"Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, на Сумщині затримали чоловіка, якого підозрюють у ґвалтуванні малолітньої падчірки.