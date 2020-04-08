Изнасилование женщины в Пуще-Водице: сообщено о подозрении строителю санатория
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Строителю сообщено о подозрении в изнасиловании молодой женщины в одном из санаториев на территории Пущи-Водицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении 49-летнему мужчине, который 5 апреля 2020 года изнасиловал молодую женщину в одном из санаториев на территории Пущи-Водицы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что строитель, который делал ремонтные работы и проживал в указанном санатории, встретив девушку одного из товарищей, с применением физической силы изнасиловал ее.
Также несмотря на то, что злоумышленник, совершив преступление, полностью отрицал свою причастность, по результатам качественного досудебного расследования и процессуального руководства, получено достаточно доказательств для сообщения мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 152 УК Украины.
"Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Сумской области задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании малолетней падчерицы.