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Згортання місії ОБСЄ на кордоні з РФ: Україна шукає можливості для відповіді без ескалації

Київ • УНН

 • 19361 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Україна обмірковує симетричну або асиметричну відповідь на непродовження мандату місії ОБСЄ на непідконтрольній Україні ділянці держкордону з Росією. Про це під час брифінгу в середу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Я б не чекав якоїсь активності у відновленні роботи цієї місії від ОБСЄ. Але питання надзвичайно важливе з безпекової і політичної точки зору. Політично Росія зробила крок, який завдає руйнівного удару по Мінським домовленостям”, — сказав Кулеба.

Деталі

З його слів, ця тема була предметом розмови Президента України Володимира Зеленського з лідерами Франції та Німеччини у понеділок.

“Ми шукаємо зараз можливості для того, щоб знайти симетричну або асиметричну відповідь на цей крок”, — зазначив міністр.

“Справа у тому, що ми всі зацікавлені у русі вперед у мирному врегулюванні, тому нам потрібно вжити таких кроків, які призведуть не до ескалації ситуації, на що нас провокує Росія, а навпаки - до поступок з боку РФ для того, щоб процес мирного врегулювання був розблокований”, — додав він.

Контекст

2 вересня Росія оголосила, що не підтримає продовження терміну дії місії спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні після 30 вересня.

У МЗС України поведінку РФ пояснюють тим, що Кремль прагне продовжувати безперешкодні поставки зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України.

Місія ОБСЄ працювала у пунктах Донецьк і Гуково з 29 липня 2014 року.

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