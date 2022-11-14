Згода на російські ультиматуми не принесе миру, – Кулеба

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«Останнім часом у ЗМІ було дуже багато спекуляцій щодо мирного процесу. Я висловлюся гранично ясно. Жодна інша країна світу не прагне настання миру в Україні так сильно, як сама Україна. Ми взагалі ніколи не хотіли цієї війни. Але також знаємо, що згода на російські ультиматуми не принесе миру. Результат буде прямо протилежним. Росія хоче взяти паузу, аби відновити сили та здійснити ще більш жорстокий напад, щойно зможе це зробити. На жаль, жодних конструктивних пропозицій від Росії ми не почули і не почуємо, будьмо реалістами», - сказав Кулеба.

Очільник МЗС України наголосив, що сигнали Росії про те, що вони нібито відкриті для переговорів, є нічим іншим, як димовою завісою для продовження агресії.

«путін зараз не хоче жодних компромісів. Тому Президент Зеленський чітко наголосив: Росія має вивести війська з території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Це проторує шлях до мирного процесу. Ті, хто думає, що цього не буде, тому що цього не може бути, і так далі – просто згадайте про Херсон. Все можливо», - розповів Кулеба.

Він підкреслив, що Україна повинна залишатися принциповою.

«Це новий момент “1938 року” для Європи, і, звісно, нині не час шукати “Мир для нашого часу”. Цього разу нам потрібен справжній мир. Інакше наші імена будуть занесені в підручники історії як імена умиротворювачів, які не змогли запобігти катастрофі. Ніхто з нас - ані ви, ані я - у цьому не зацікавлені», - сказав Кулеба.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до миру, але миру для всієї країни.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявляв, що росія буде готова до переговорів та виведення військ після звільнення Донецька чи Луганська.

росія перебуває не в тій позиції, щоб диктувати умови, заявляв речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, реагуючи на повідомлення ЗМІ про заяву мзс рф, що "росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема вимоги вивести війська.