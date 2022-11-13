Подоляк назвав умови, за яких росія виведе свої війська з України

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«Д — деморалізація. Підтримка війни в рф стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: «Час закінчувати». Політично та психологічно росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська», – написав Подоляк.

Д — деморалізація. Підтримка війни в Рф стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: «Час закінчувати». Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська.

Нагадаємо

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія на своїй сторінці у Telegram наголосив, що Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли наші умови будуть виконані.



