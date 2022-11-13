Подоляк назвав умови, за яких росія виведе свої війська з України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що росія буде готова до переговорів та виведення військ після звільнення Донецька чи Луганська. Про це він написав у своєму Твіттері, передає УНН.
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«Д — деморалізація. Підтримка війни в рф стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: «Час закінчувати». Політично та психологічно росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська», – написав Подоляк.
Д — деморалізація. Підтримка війни в Рф стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: «Час закінчувати». Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 13, 2022
Нагадаємо
Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія на своїй сторінці у Telegram наголосив, що Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли наші умови будуть виконані.