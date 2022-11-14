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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Согласие на российские ультиматумы не принесет мира, – Кулеба

Согласие на российские ультиматумы не принесет мира, – Кулеба

Киев • УНН

 • 326985 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Согласие на русские ультиматумы не принесет мира, ведь Россия хочет взять паузу, чтобы восстановить силы и осуществить более жесткий нападение. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на МИД.

Цитата

«В последнее время в СМИ было очень много спекуляций по мирному процессу. Я выскажусь предельно ясно. Никакая другая страна мира не стремится к наступлению мира в Украине так сильно, как сама Украина. Мы вообще никогда не желали этой войны. Но также знаем, что согласие на российские ультиматумы не принесет миру. Результат будет прямо противоположным. Россия хочет взять паузу, чтобы восстановить силы и совершить еще более жестокое нападение, как только это сможет сделать. К сожалению, никаких конструктивных предложений от России мы не услышали и не услышим, будем реалистами», – сказал Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что сигналы России о том, что они якобы открыты для переговоров, не что иное, как дымовой занавес для продолжения агрессии.

«путин сейчас не хочет никаких компромиссов. Поэтому Президент Зеленский четко подчеркнул, что Россия должна вывести войска с территории Украины в пределах международно признанных границ. Это продвигает путь к мирному процессу. Те, кто думает, что этого не будет, потому что этого не может быть, и так далее – просто вспомните о Херсоне. Все возможно», – рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина должна оставаться принципиальной.

«Это новый момент “1938 года” для Европы, и, конечно, сейчас не время искать “Мир для нашего времени”. На этот раз нам нужен подлинный мир. Иначе наши имена будут занесены в учебники истории как имена умиротворителей, которые не смогли предотвратить катастрофу. Никто из нас – ни вы, ни я – в этом не заинтересованы», – сказал Кулеба.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к миру, но миру для всей страны.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Россия будет готова к переговорам и выводу войск после освобождения Донецка или Луганска.

Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать условия, заявлял спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, реагируя на сообщение СМИ о заявлении МИД РФ, что "россия не воспринимает предварительных условий относительно Украины, в частности требования вывести войска.

Украинские Национальные Новости

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