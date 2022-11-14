Україна готова до миру, але для всієї нашої країни – Зеленський

Зеленський наголосив, що Україна не вірить заявам росії, яка намагається ввести в оману світову спільноту.

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«Ми йдемо далі. Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз ідеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії», – зазначив Зеленський.

Він заявив, що Україна продовжить звільняти території, які окупував агресор.

«Нас не цікавить територія інших країн. Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде», – наголосив Зеленський.

Президент акцентував, що сьогодні Україна платить велику ціну за перемоги на фронті, адже ворог не хоче добровільно повертати захоплене.

«Ніхто так просто нічого не віддає. Ціна цієї війни висока. Людей поранено, велика кількість загиблих. Тому (російські війська. – Ред.) відійшли чи втекли – ми вважаємо, що втекли, тому що наша армія оточила ворога, і вони були в небезпеці. Були запеклі бої, і результат – ми сьогодні на Херсонщині», – зазначив Зеленський.

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявляв, що росія буде готова до переговорів та виведення військ після звільнення Донецька чи Луганська.

росія перебуває не в тій позиції, щоб диктувати умови, заявляв речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, реагуючи на повідомлення ЗМІ про заяву мзс рф, що "росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема вимоги вивести війська.