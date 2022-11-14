“Знаходяться не в тій позиції, аби диктувати умови”: МЗС відреагувало на заяви росії щодо відмови вивести війська

Цитата

“росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови. Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих ґарантій про неповторення агресії. За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо”, – написав речник на своєму Facebook, реагуючи на повідомлення ЗМІ про заяву мзс рф, що "росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема вимоги вивести війська. У діалозі треба враховувати ситуацію на землі".

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що росія буде готова до переговорів та виведення військ після звільнення Донецька чи Луганська.