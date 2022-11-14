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“Знаходяться не в тій позиції, аби диктувати умови”: МЗС відреагувало на заяви росії щодо відмови вивести війська

“Знаходяться не в тій позиції, аби диктувати умови”: МЗС відреагувало на заяви росії щодо відмови вивести війська

Київ • УНН

 • 310874 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. росія перебуває не в тій позиції, щоб диктувати умови. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, реагуючи на повідомлення ЗМІ про заяву мзс рф, що "росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема вимоги вивести війська", передає УНН.

Цитата

“росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови. Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих ґарантій про неповторення агресії. За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо”, – написав речник на своєму Facebook, реагуючи на повідомлення ЗМІ про заяву мзс рф, що "росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема вимоги вивести війська. У діалозі треба враховувати ситуацію на землі".

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що росія буде готова до переговорів та виведення військ після звільнення Донецька чи Луганська.

Українські Національні Новини

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