"Находятся не в той позиции, чтобы диктовать условия": МИД отреагировал на заявления россии относительно отказа вывести войска

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“россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии. При других условиях достичь стабильного мира будет невозможно”, – написал спикер в своем Facebook, реагируя на сообщение СМИ о заявлении мид рф, что "россия не воспринимает предварительных условий в отношении Украины, в частности требования вывести войска. В диалоге нужно учитывать ситуацию на земле".

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Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что россия будет готова к переговорам и выводу войск после освобождения Донецка или Луганска.