Згода на донорство в декілька "кліків": у МВС та Мінцифри працюють над новою функцією "Дії"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. МВС разом з Міністерством цифрової трансформації та ВР працює над можливістю для користувачів "Дії" давати добровільну згоду на донорство через смартфон. Про це заявив міністр МВС Денис Монастирський, передає УНН.
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“Наразі, разом з віцепрем’єром Михайлом Федоровим та Комітетом ВРУ з питань здоров’я нації, працюємо над тим, щоб кожен з 7 мільйонів українців, зареєстрованих у „Дії“, міг за декілька натискань на екран смартфону дати добровільну згоду стати донором”, — заявив Монастирський.
Доповнення
До слова, сьогодні, 28 вересня, поліцейським гелікоптером авіації МВС із Вінниці до столиці вдалося оперативно доправити живе серце 38-річного донора, який загинув від нещасного випадку, для пересадки 12-річній дівчинці.
Нирки та печінку від того самого 38-річного вінницького донора із супроводом патрульної поліції терміново привезли у Київ для пересадки пацієнтам інших лікарень.