Согласие на донорство в несколько "кликов": в МВД и Минцифры работают над новой функцией "Дії"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. МВД совместно с Министерством цифровой трансформации и ВР работает над возможностью для пользователей "Дії" давать добровольное согласие на донорство через смартфон. Об этом заявил министр МВД Денис Монастырский, передает УНН.
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"Сейчас вместе с вице-премьером Михаилом Федоровым и Комитетом ВРУ по вопросам здоровья нации, работаем над тем, чтобы каждый из 7 млн украинцев, зарегистрированных в "Дії", мог за несколько нажатий на экран смартфона дать добровольное согласие стать донором", - заявил Монастырский.
Дополнение
К слову, сегодня, 28 сентября, полицейским вертолетом авиации МВД из Винницы в столицу удалось оперативно доставить живое сердце 38-летнего донора, погибшего от несчастного случая, для пересадки 12-летней девочке.
Почки и печень от того же 38-летнего винницкого донора с сопровождением патрульной полиции срочно привезли в Киев для пересадки пациентам других больниц.