Зевіна принесла першу медаль Україні на ЧЄ з плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Представниця України Дарина Зевіна виборола медаль чемпіонату Європи з плавання на короткій воді, інформує УНН з посиланням на НОК України.
Наша спортсменка показала другий час — 2:02,25 хвилини на дистанції 200 м на спині. На 0,8 секунди українка відстала від переможниці запливу італійки Маргеріти Пандзере. Трійку замкнула нідерландка Туссант — 2:03,04 хв.
Дана медаль стала першою в скарбниці української збірної на даному турнірі в Глазго.
Додамо, Зевіна є чемпіонкою світу у Стамбулі (2012 року), а також вигравала низку нагород чемпіонатів Європи (2010, 2011, 2012, 2013).