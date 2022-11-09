Зернова угода та відновлення енергетичної інфраструктури України: Зеленський поговорив з прем'єром Нідерландів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Серед іншого йшлося про зернову угоду та відновлення енергетичної інфраструктури України, передає УНН.
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"Розглянули подальшу співпрацю щодо захисту нашої території, особливо з неба. Обговорили відновлення енергетичної інфраструктури України та підтримали продовження зернової угоди. Також розраховую на підтримку Нідерландами наших ініціатив в ООН", - написав Зеленський у Telegram.
Нагадаємо
Міноборони Нідерландів оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 120 млн євро. Він включає, зокрема танки.