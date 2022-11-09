Зерновое соглашение и восстановление энергетической инфраструктуры Украины: Зеленский побеседовал с премьером Нидерландов

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"Рассмотрели дальнейшее сотрудничество по защите нашей территории, особенно с неба. Обсудили возобновление энергетической инфраструктуры Украины и поддержали продление зернового соглашения. Также рассчитываю на поддержку Нидерландами наших инициатив в ООН", - написал Зеленский в Telegram.

Напомним

Минобороны Нидерландов объявило об новом пакете военной помощи Украине на сумму 120 млн евро. Он включает, в частности, танки.