“Зернова ініціатива”: за 2 дні з українських портів вийшло 9 суден з агропродукцією

Деталі

Зокрема, сьогодні відправлено балкер BOZBURUN - M із 40 тисячами тоннами пшениці для Ефіопії. Це вже восьме за рахунком судно, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 26 суден. На них завантажують 1 млн тонн української агропродукції.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Доповнення

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно оголосив, що після чотиристоронніх переговорів досягнуто угоди про продовження на 120 днів зернової угоди, що дозволяє експорт агропродукції з портів України.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зернову угоду продовжили на чотири місяці.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш заявив про згоду "усіх сторін" на продовження Чорноморської зернової ініціативи, у межах якої здійснюється експорт агропродукції з портів України.

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.