"Зернова ініціатива": з українських портів вийшло чотири судна з 120 тис. тонн агропродукції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. З українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" у рамках "зернової ініціативи" вийшло 4 судна з 120 тис. тонн агропродукції до країн Азії та Європи, передає УНН із посиланням Мінінфраструктури.
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За даними відомства, наразі в портах Великої Одеси під обробкою 25 суден. На них завантажують 741 тис. тонн української агропродукції. Вчора порти Великої Одеси прийняли під завантаження 4 судна з 148 тис. тонн агропродукції.
По "зерновому коридору" наразі рухається 7 суден під завантаження 198,2 тис. тонн агропродукції. Зокрема, балкери вивезуть 40 тис. тонн пшениці для Єфіопії (BUZBURUN M) та 40 тис. тонн для Ємену та Афганістану (GOKOVA M).
Додамо
З 1 вересня з портів Великої Одеси вийшло 442 судна, які експортували 10,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо
За останні три місяці з України було вивезено десять мільйонів тонн зерна та продуктів харчування, заявив глава ООН, закликавши до відновлення угоди, життєво важливої для "зниження ризику голоду" у всьому світі.