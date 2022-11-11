"Зернова ініціатива": з українських портів вийшло чотири судна з 120 тис. тонн агропродукції

Деталі

За даними відомства, наразі в портах Великої Одеси під обробкою 25 суден. На них завантажують 741 тис. тонн української агропродукції. Вчора порти Великої Одеси прийняли під завантаження 4 судна з 148 тис. тонн агропродукції.

По "зерновому коридору" наразі рухається 7 суден під завантаження 198,2 тис. тонн агропродукції. Зокрема, балкери вивезуть 40 тис. тонн пшениці для Єфіопії (BUZBURUN M) та 40 тис. тонн для Ємену та Афганістану (GOKOVA M).

Додамо

З 1 вересня з портів Великої Одеси вийшло 442 судна, які експортували 10,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо

За останні три місяці з України було вивезено десять мільйонів тонн зерна та продуктів харчування, заявив глава ООН, закликавши до відновлення угоди, життєво важливої ​​для "зниження ризику голоду" у всьому світі.