"Зерновая инициатива": из украинских портов вышло четыре судна из 120 тыс. тонн агропродукции

Детали

По данным ведомства, в настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 25 судов. На них загружается 741 тыс. тонн украинской агропродукции. Вчера порты Большой Одессы приняли под загрузку 4 судна из 148 тыс. тонн агропродукции.

По "зерновому коридору" движется 7 судов под загрузку 198,2 тыс. тонн агропродукции. В частности, балкеры вывезут 40 тысяч тонн пшеницы для Ефиопии (BUZBURUN M) и 40 тысяч тонн для Йемена и Афганистана (GOKOVA M).

Добавим

С 1 сентября из портов Большой Одессы вышли 442 судна, которые экспортировали 10,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним

За последние три месяца из Украины было вывезено десять миллионов тонн зерна и продуктов питания, заявил глава ООН, призвав к возобновлению соглашения, жизненно важного для "снижения риска голода" во всем мире.