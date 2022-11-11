"Зерновая инициатива": из украинских портов вышло четыре судна из 120 тыс. тонн агропродукции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в рамках "зерновой инициативы" вышли 4 судна из 120 тыс. тонн агропродукции в страны Азии и Европы, передает УНН со ссылкой Мининфраструктуры.
Детали
По данным ведомства, в настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 25 судов. На них загружается 741 тыс. тонн украинской агропродукции. Вчера порты Большой Одессы приняли под загрузку 4 судна из 148 тыс. тонн агропродукции.
По "зерновому коридору" движется 7 судов под загрузку 198,2 тыс. тонн агропродукции. В частности, балкеры вывезут 40 тысяч тонн пшеницы для Ефиопии (BUZBURUN M) и 40 тысяч тонн для Йемена и Афганистана (GOKOVA M).
Добавим
С 1 сентября из портов Большой Одессы вышли 442 судна, которые экспортировали 10,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
Напомним
За последние три месяца из Украины было вывезено десять миллионов тонн зерна и продуктов питания, заявил глава ООН, призвав к возобновлению соглашения, жизненно важного для "снижения риска голода" во всем мире.