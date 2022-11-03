Україна відвантажила 10 млн тонн зерна за "зерновою угодою" - голова ООН

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Ця заява була зроблена лише через кілька днів після того, як так звана Чорноморська "зернова угода", яка була укладена влітку для пом'якшення глобальної продовольчої кризи, викликаної війною, була поставлена ​​під сумнів скаргами Москви.

"Ініціатива щодо зерна Чорного моря змінює ситуацію", - заявив журналістам голова Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш.

"На сьогоднішній день Чорноморським коридором відправлено десять мільйонів метричних тонн зерна та інших продуктів харчування. На досягнення цього рубежу пішло лише три місяці".

Він зазначив, що нетривалий вихід росії з угоди на початку цього тижня, що призвело до подальшого зростання світових цін на продовольство, продемонструвавши важливість угоди у стримуванні глобальної продовольчої кризи та зниженні ризиків голоду, бідності та нестабільності.

"Ініціатива працює. Ми несемо колективну відповідальність за її безперебійну роботу", - сказав Гутерреш.

Він закликав зосередити зусилля на "відновленні та повній реалізації Чорноморської зернової ініціативи".

Додамо

"Зернову угоду" було підписано між Москвою, Києвом, ООН та Туреччиною 22 липня з метою боротьби з глобальною продовольчою кризою, спричиненою війною, яка зупинила весь експорт сільськогосподарської продукції з однієї зі світових житниць.