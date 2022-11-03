Украина отгрузила 10 млн тонн зерна по "зерновому соглашению" - глава ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. За последние три месяца из Украины было вывезено десять миллионов тонн зерна и продуктов питания, заявил в четверг глава ООН, призвав к возобновлению соглашения, жизненно важного для "снижения риска голода" во всем мире. Об этом УНН информирует ссылаясь на AFP.
Детали
Это заявление было сделано лишь через несколько дней после того, как так называемое Черноморское "зерновое соглашение", которое было заключено летом для смягчения глобального продовольственного кризиса, вызванного войной, было подвергнуто сомнению жалобами Москвы.
"Инициатива по зерну Черного моря меняет ситуацию", - заявил журналистам глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.
"На сегодняшний день по Черноморскому коридору отправлено десять миллионов метрических тонн зерна и других продуктов питания. На достижение этого рубежа ушло всего три месяца".
Он отметил, что непродолжительный выход россии из соглашения в начале этой недели, что привело к дальнейшему росту мировых цен на продовольствие, продемонстрировав важность соглашения по сдерживанию глобального продовольственного кризиса и снижению рисков голода, бедности и нестабильности.
"Инициатива работает. Мы несем коллективную ответственность за ее бесперебойную работу", – сказал Гутерриш.
Он призвал сосредоточить усилия на "возобновлении и полной реализации Черноморской зерновой инициативы".
Добавим
"Зерновое соглашение" было подписано между Москвой, Киевом, ООН и Турцией 22 июля с целью борьбы с глобальным продовольственным кризисом, вызванным войной, остановившей весь экспорт сельскохозяйственной продукции из одной из мировых житниц.