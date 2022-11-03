Украина отгрузила 10 млн тонн зерна по "зерновому соглашению" - глава ООН

ukru
14 марта, 19:57 • 68898 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 104098 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 102486 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 134076 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135640 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111816 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105626 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91886 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111233 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136613 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В США производители кофе требуют у Трампа освобождения от пошлин, чтобы избежать роста цен

В США производители кофе требуют у Трампа освобождения от пошлин, чтобы избежать роста цен

14 марта, 18:56 • 17418 просмотра
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 25367 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 31148 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 38488 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 24415 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 232582 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 262971 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 200284 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 205485 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240690 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 68898 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 99931 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117981 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120417 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127804 просмотра
Актуальное
Украина отгрузила 10 млн тонн зерна по "зерновому соглашению" - глава ООН

Украина отгрузила 10 млн тонн зерна по "зерновому соглашению" - глава ООН

Киев • УНН

 • 235917 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. За последние три месяца из Украины было вывезено десять миллионов тонн зерна и продуктов питания, заявил в четверг глава ООН, призвав к возобновлению соглашения, жизненно важного для "снижения риска голода" во всем мире. Об этом УНН информирует ссылаясь на AFP.

Детали

Это заявление было сделано лишь через несколько дней после того, как так называемое Черноморское "зерновое соглашение", которое было заключено летом для смягчения глобального продовольственного кризиса, вызванного войной, было подвергнуто сомнению жалобами Москвы.

"Инициатива по зерну Черного моря меняет ситуацию", - заявил журналистам глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

"На сегодняшний день по Черноморскому коридору отправлено десять миллионов метрических тонн зерна и других продуктов питания. На достижение этого рубежа ушло всего три месяца".

Он отметил, что непродолжительный выход россии из соглашения в начале этой недели, что привело к дальнейшему росту мировых цен на продовольствие, продемонстрировав важность соглашения по сдерживанию глобального продовольственного кризиса и снижению рисков голода, бедности и нестабильности.

"Инициатива работает. Мы несем коллективную ответственность за ее бесперебойную работу", – сказал Гутерриш.

Он призвал сосредоточить усилия на "возобновлении и полной реализации Черноморской зерновой инициативы".

Добавим

"Зерновое соглашение" было подписано между Москвой, Киевом, ООН и Турцией 22 июля с целью борьбы с глобальным продовольственным кризисом, вызванным войной, остановившей весь экспорт сельскохозяйственной продукции из одной из мировых житниц.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы