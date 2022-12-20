"Зернова ініціатива": у Босфорі у черзі на інспекцію стоять 80 суден

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За даними Мінінфраструктури, наразі в портах Великої Одеси під обробкою 27 суден. На них завантажують 1 млн тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухаються 2 судна під завантаження 63 тис. тонн агропродукції. Станом на 19 грудня, в Босфорі на проведення інспекції JCC очікують 80 суден.

Додамо

Також відомо, що з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 129 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. Серед них балкер INCE ATLANTIC з 44 тис. тонн пшениці для Кенії. Це вже третє судно з українським зерном для цієї африканської країни. Також Кенія в переліку країн, до яких поїде гуманітарна пшениця від України в рамках програми GrainFromUkraine.

Нагадаємо

Україна експортувала вже 14,2 млн тонн агропродукції "зерновим коридором", за дві доби з українських портів на Чорному морі вийшли ще сім суден.