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"Зерновая инициатива": в Босфоре в очереди на инспекцию стоят 80 судов

"Зерновая инициатива": в Босфоре в очереди на инспекцию стоят 80 судов

Киев • УНН

 • 423720 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сегодня из портов Одессы вышли 4 судна с агропродукцией, в том числе и балкер с пшеницей для Кении. В то же время, в Босфоре проведения инспекции JCC ожидают 80 судов. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

По данным Мининфраструктуры, в настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 27 судов. На них загружают 1 млн тонн украинской агропродукции.

По "зерновому коридору" двигаются 2 судна под загрузку 63 тыс. тонн агропродукции. По состоянию на 19 декабря, в Босфоре проведения инспекции JCC ожидают 80 судов.

Добавим

Также известно, что из портов Большой Одессы вышли 4 судна из 129 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. В их числе балкер INCE ATLANTIC с 44 тыс. тонн пшеницы для Кении. Это уже третье судно с украинским зерном для этой африканской страны. Также Кения в списке стран, в которые поедет гуманитарная пшеница от Украины в рамках программы GrainFromUkraine.

Напомним

Украина экспортировала уже 14,2 млн тонн агропродукции "зерновым коридором", за двое суток из украинских портов на Черном море вышли еще семь судов.

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