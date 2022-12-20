"Зерновая инициатива": в Босфоре в очереди на инспекцию стоят 80 судов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сегодня из портов Одессы вышли 4 судна с агропродукцией, в том числе и балкер с пшеницей для Кении. В то же время, в Босфоре проведения инспекции JCC ожидают 80 судов. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины, передает УНН.
Детали
По данным Мининфраструктуры, в настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 27 судов. На них загружают 1 млн тонн украинской агропродукции.
По "зерновому коридору" двигаются 2 судна под загрузку 63 тыс. тонн агропродукции. По состоянию на 19 декабря, в Босфоре проведения инспекции JCC ожидают 80 судов.
Добавим
Также известно, что из портов Большой Одессы вышли 4 судна из 129 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. В их числе балкер INCE ATLANTIC с 44 тыс. тонн пшеницы для Кении. Это уже третье судно с украинским зерном для этой африканской страны. Также Кения в списке стран, в которые поедет гуманитарная пшеница от Украины в рамках программы GrainFromUkraine.
Напомним
Украина экспортировала уже 14,2 млн тонн агропродукции "зерновым коридором", за двое суток из украинских портов на Черном море вышли еще семь судов.