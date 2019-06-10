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Зеркаль: у Гаазі збираємося як завжди гучно розгромлювати Росію

Київ • УНН

 • 12009 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Україна завтра буде представляти свої контраргументи на заяви РФ в Арбітражному трибуналі у нідерландському місті Гаага і планує "гучно розгромлювати Росію". Про це повідомила агент України на слуханнях, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль журналістам після слухань, передає УНН.

"Завтра ми будемо представляти свої контраргументи, вони у нас вже готові", - повідомила Зеркаль.

Вона проінформувала, що письмові пояснення і всі позиції України на слуханнях можна побачити на сайті постійної палати третейського суду.

"Ми збираємось як завжди гучно розгромлювати Росію, особливо щодо того, що Росія сьогодні підняла питання проголошення Україною державного суверенітету і порівняла наш державний суверенітет з суверенітетом Криму, і референдумом, що проходив в Криму в 2014 році", - зазначила дипломат.

З її слів, таке порівняння, на думку української сторони, є недоречним, оскільки Україну визнали всі країни світу.

"Після цього у трибуналу буде час, щоб прийняти рішення щодо суті питань, що розглядаються, і визначити, чи є в них юрисдикція, чи немає", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні трибунал у Гаазі розпочав слухання у справі України проти РФ щодо морського права.

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