Зеркаль: у Гаазі збираємося як завжди гучно розгромлювати Росію

КИЇВ. 10 червня. УНН. Україна завтра буде представляти свої контраргументи на заяви РФ в Арбітражному трибуналі у нідерландському місті Гаага і планує "гучно розгромлювати Росію". Про це повідомила агент України на слуханнях, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль журналістам після слухань, передає УНН.