Землетрус у Індонезії: рятувальники заявили про 227 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Кількість загиблих у результаті землетрусу, який стався на індонезійському острові Ломбок у неділю, становить 227 осіб. Про це з посиланням на дані місцевого відомства, яке займається пошуково-рятувальними роботами, повідомляє Associated Press, передає УНН.
"Кількість загиблих у результаті землетрусу, який стався на острові у неділю, наразі становить 227 осіб", - повідомили рятувальники.
Кілька інших відомств називають вищі цифри, ніж 131 загиблий, оголошений в середу національним агентством з ліквідації наслідків стихійних лих.
На Ломбоці в четвер, 9 серпня, стався ще один землетрус. Про постраждалих у результаті нових підземних поштовхів поки не повідомляється.