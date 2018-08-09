Землетрясение в Индонезии: спасатели заявили о 227 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Число погибших в результате землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ломбок в воскресенье, составляет 227 человек. Об этом со ссылкой на данные местного ведомства, которое занимается поисково-спасательными работами, сообщает Associated Press, передает УНН.
"Число погибших в результате землетрясения, которое произошло на острове в воскресенье, на данный момент составляет 227 человек", - сообщили спасатели.
Несколько других ведомств называют более высокие цифры, чем 131 погибший, объявленный в среду национальным агентством по ликвидации последствий стихийных бедствий.
На Ломбоке в четверг, 9 августа, произошло еще одно землетрясение. О пострадавших в результате новых подземных толчков пока не сообщается.