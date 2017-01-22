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Землетрус магнітудою 8,0 стався у Папуа-Новій Гвінеї, можливі хвилі цунамі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. На одному з островів держави Папуа-Нова Гвінея стався землетрус магнітудою 8,0. Про це повідомила геологічна служба США (USGS), передає УНН.

За останніми даними, поштовхи були зафіксовані на території автономного регіону Бугенвіль в 04.30 за Гринвічем (06.30 за Києвом). Осередок залягав на глибині 153,8 кілометрів.

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“Небезпечні хвилі цунамі від цього землетрусу можливі протягом найближчих трьох годин уздовж берегів Папуа — Нової Гвінеї, Соломонових Островів, Науру, Понпеї, Кусайє, Вануату, Трук і Індонезії,” — попередили фахівці Тихоокеанського центру попередження цунамі (PTWC).

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