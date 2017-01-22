Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в Папуа-Новой Гвинее, возможны волны цунами

По последним данным, толчки были зафиксированы на территории автономного региона Бугенвиль в 04.30 по Гринвичу (06.30 по Киеву). Очаг залегал на глубине 153,8 километров.

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"Опасные волны цунами от этого землетрясения возможны в течение ближайших трех часов вдоль берегов Папуа — Новой Гвинеи, Соломоновых Островов, Науру, Понпеи, Кусаие, Вануату, Трук и Индонезии", - предупредили специалисты Тихоокеанского центра предупреждения цунами (PTWC).