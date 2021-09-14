На початку вересня сейсмологи вдруге за тиждень зафіксували землетрус в районі Курильських островів.
Землетрус магнітудою 6,2 стався в Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 6,2 стався у вівторок в центральній Японії. За даними національного метеорологічного управління країни, передає УНН.
Деталі
Епіцентр землетрусу знаходився в сусідній з Токіо префектурі Ібаракі, а осередок залягав на глибині 450 км.
Підземні поштовхи відчувалися в центральній частині країни, включаючи префектури Тіба, Ібаракі і столичний регіон.
Інформації про постраждалих або руйнування не надходило, загрози цунамі оголошено не було.
Нагадаємо