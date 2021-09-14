Землетрус магнітудою 6,2 стався в Японії

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Епіцентр землетрусу знаходився в сусідній з Токіо префектурі Ібаракі, а осередок залягав на глибині 450 км.

Підземні поштовхи відчувалися в центральній частині країни, включаючи префектури Тіба, Ібаракі і столичний регіон.

Інформації про постраждалих або руйнування не надходило, загрози цунамі оголошено не було.

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