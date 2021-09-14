В начале сентября сейсмологи второй раз за неделю зафиксировали землетрясение в районе Курильских островов.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло во вторник в центральной Японии. По данным национального метеорологического управления страны, передает УНН.
Детали
Эпицентр землетрясения находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, а очаг залегал на глубине 450 км.
Подземные толчки ощущались в центральной части страны, включая префектуры Тиба, Ибараки и столичный регион.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.
Напомним