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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Землетрус магнітудою 4,6 зафіксовано на півдні Ірану

Київ • УНН

 • 19358 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Землетрус магнітудою 4,6 стався в суботу в південній частині Ірану. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.

Землетрус магнітудою 4,6 зафіксовано на півдні Ірану

Деталі

Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно в 61 км на північний захід від міста Бушер, де проживають близько 165 тис. чоловік. Осередок залягав на глибині 2 км.

Повідомлення про потерпілих і руйнування не надходили.

Нагадаємо

В ніч на 29 травня сейсмологи зареєстрували в суботу землетрус магнітудою 5,3 біля берегів японського острова Хонсю.

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