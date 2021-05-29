Землетрус магнітудою 4,6 зафіксовано на півдні Ірану

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Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно в 61 км на північний захід від міста Бушер, де проживають близько 165 тис. чоловік. Осередок залягав на глибині 2 км.

Повідомлення про потерпілих і руйнування не надходили.

Нагадаємо

В ніч на 29 травня сейсмологи зареєстрували в суботу землетрус магнітудою 5,3 біля берегів японського острова Хонсю.