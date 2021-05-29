Землетрус магнітудою 4,6 зафіксовано на півдні Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Землетрус магнітудою 4,6 стався в суботу в південній частині Ірану. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.
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Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно в 61 км на північний захід від міста Бушер, де проживають близько 165 тис. чоловік. Осередок залягав на глибині 2 км.
Повідомлення про потерпілих і руйнування не надходили.
Нагадаємо
В ніч на 29 травня сейсмологи зареєстрували в суботу землетрус магнітудою 5,3 біля берегів японського острова Хонсю.