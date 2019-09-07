Землетрус магнітудою 4,6 стався у Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Мережа сейсмічних станцій Казахстану зареєструвала землетрус магнітудою 4,6, який стався в суботу поблизу міста Алма-Ата (Казахстан) о 06:30 (3:30 Київ). Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт сейсмологічної дослідно-методичної експедиції Казахстану.
“Епіцентр землетрусу розташований в 11 км на захід від міста Алма-Ати на території Казахстану. Енергетичний клас землетрусу 9,7. Магнітуда MPV 4,6” — йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті служби.
Відчутність (за шкалою МSК-64) в місті Алма-Аті склала 2-3 бали. За даними департаменту поліції міста, пошкоджень і руйнувань в результаті землетрусу не виявлено.
Як повідомляв УНН, внаслідок землетрусів на двох шахтах у Польщі є загиблий.