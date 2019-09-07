Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сеть сейсмических станций Казахстана зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,6, которое произошло в субботу вблизи города Алма-Ата (Казахстан) в 06:30 (3:30 Киев). Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт сейсмологической опытно-методической экспедиции Казахстана.
“Эпицентр землетрясения находился в 11 км к западу от города Алма-Аты на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9,7. Магнитуда MPV 4,6”, — говорится в сообщении, размещенном на сайте службы.
Осязаемость (по шкале МSК-64) в городе Алма-Ате составила 2-3 балла. По данным департамента полиции города, повреждений и разрушений в результате землетрясения не обнаружено.
Как сообщал УНН, в результате землетрясений на двух шахтах в Польше есть погибший.