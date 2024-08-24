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Зеленський відзначив 3 ОШБр відзнакою "За мужність та відвагу"

Київ • УНН

 • 25408 перегляди

Президент України відзначив 3-ю окрему штурмову бригаду почесною відзнакою "За мужність та відвагу". Бригада, заснована Андрієм Білецьким, розпочала наступальну операцію на Харківщині, взявши під контроль батальйонний район оборони.

Президент України Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" третю окрему штурмову бригаду. Про це йдеться в указі №577/2024, передає УНН.

Деталі

"Відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 3 окрему штурмову бригаду Сухопутних військ Збройних Сил України", - йдеться в указі.

Довідково

Третя окрема штурмова бригада – добровольчий підрозділ, сформований у перші дні повномасштабного вторгнення. Засновник – перший командир полку "Азов" Андрій Білецький. Бригада сформована на тих самих принципах, на яких стоїть легендарний "Азов" та весь Азовський рух.

Кістяком добровольчого загону ТрО, створеного 24 лютого 2022 року, з якого починається історія бригади, стали ветерани ОЗСП "Азов" НГУ та представники Азовського руху.

Нагадаємо

Бійці 3 ОШБр почали наступальну операцію на Харківщині. Військові вже взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів та просунулись углиб фронту на майже два кілометри квадратних.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика

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