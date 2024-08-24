Зеленский отметил 3 ОШБр знаком отличия "За мужество и отвагу"
Киев • УНН
Президент Украины отметил 3-ю отдельную штурмовую бригаду почетным знаком отличия «За мужество и отвагу». Бригада, основанная Андреем Билецким, начала наступательную операцию на Харьковщине, взяв под контроль батальонный район обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" третью отдельную штурмовую бригаду. Об этом говорится в указе №577/2024, передает УНН.
Детали
"Отметить почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" 3 отдельную штурмовую бригаду Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.
Справочно
Третья отдельная штурмовая бригада - добровольческое подразделение, сформированное в первые дни полномасштабного вторжения. Основатель - первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Бригада сформирована на тех же принципах, на которых стоит легендарный "Азов" и все Азовское движение.
Костяком добровольческого отряда ТрО, созданного 24 февраля 2022 года, с которого начинается история бригады, стали ветераны ОЗСП "Азов" НГУ и представители Азовского движения.
Напомним
Бойцы 3 ОШБр начали наступательную операцию на Харьковщине. Военные уже взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов и продвинулись вглубь фронта почти на два километра квадратных.