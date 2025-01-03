Зеленський: у 2024 році кількість СЗЧ збільшилася, але у вересні-жовтні - зменшилося

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році кількість випадків самовільного залишення частини таки збільшилася, однак з вересня-жовтня, за його словами, таких випадків стало менше. Про це Зеленський заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

По-перше, СЗЧ не збільшується. СЗЧ у 2024 році збільшилося, а з вересня або жовтня воно зменшилося. Це факт. Довга війна - це довга війна. Люди стоять, і люди втомлюються. Втомлюються всюди. Питання відсотка усієї армії. Так, це є. Коли люди втомлюються, збільшення ротацій завдяки чому? Завдяки резервам. Резервів не так багато. Чому? Бо не все доїхало, щоб доукомплектовувати резерви, - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський підписав закон №12095, згідно з яким добровільно можуть повернутися на службу військовозобов'язані, які вперше залишили військові частини або дезертували.