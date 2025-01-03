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Зеленский: в 2024 году количество СЗЧ увеличилось, но в сентябре-октябре - уменьшилось

Зеленский: в 2024 году количество СЗЧ увеличилось, но в сентябре-октябре - уменьшилось

Киев  •  УНН

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Президент сообщил об уменьшении случаев самовольного оставления части с сентября-октября 2024 года. Зеленский объяснил причины и подписал закон о добровольном возвращении военнообязанных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году количество случаев самовольного оставления части таки увеличилось, однако с сентября-октября, по его словам, таких случаев стало меньше. Об этом Зеленский заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Во-первых, СЗЧ не увеличивается. СЗЧ в 2024 году увеличилось, а с сентября или октября оно уменьшилось. Это факт. Долгая война - это долгая война. Люди стоят, и люди устают. Устают везде. Вопрос процента всей армии. Да, это есть. Когда люди устают, увеличение ротаций благодаря чему? Благодаря резервам. Резервов не так много. Почему? Потому что не все доехало, чтобы доукомплектовывать резервы,

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал закон №12095, согласно которому добровольно могут вернуться на службу военнообязанные, которые впервые оставили воинские части или дезертировали.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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