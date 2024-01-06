Зеленський провів нараду щодо безпекових гарантій для України: що відомо
Київ • УНН
Триває відповідна двостороння робота з партнерами - Зеленський провів нараду щодо безпекових гарантій
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекових гарантій і запевнив, що триває двостороння робота з партнерами, передає УНН.
Провів нараду і щодо безпекових гарантій – це один із ключових наших пріоритетів. Триває відповідна двостороння робота з партнерами, і сьогодні визначили, яких результатів маємо досягти найближчим часом
Україна та Нідерланди розпочали консультації щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії28.10.23, 15:46 • 81114 переглядiв