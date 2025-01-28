Зеленський про засідання Ставки: обговорили формування корпусів у ЗСУ

Під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача було обговорено формування корпусів у Збройних Силах України. Бойові бригади та правильний армійський досвід планують масштабувати. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Доповідь Головкома щодо фронту – Донеччина, Харківщина, операція на Курщині. Я провів Ставку. Серед питань – формування корпусів у Збройних Силах України. Є конкретика щодо цього. Ми будемо й надалі зміцнювати нашу армію. Бойові бригади та правильний армійський досвід масштабуємо. На основі перших визначених бригад будуть можливі й інші системні кроки, модернізація армійської системи не має альтернатив - сказав Зеленський.

Також заявив, що була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо комунікації з партнерами.

Я провів нараду і з нашими дипломатами – командою Офісу та Міністерства закордонних справ. Плануємо міжнародну роботу на лютий – зустрічі та перемовини. Ключові завдання: єдність партнерів – це основа всього, також – координація на європейському напрямку. Усім на континенті варто не забувати: якщо глобальні питання будуть розв’язуватися без Європи, то це залишатиме Європу з такими рішеннями, які більшості європейців можуть точно не сподобатись. Це стосується, зокрема, і питань щодо війни та миру – війни, яку розпочала росія, і миру, до якого ми маємо примусити росію всі разом. Маємо разом робити більше і для оборони, і для економічного зростання - розповів Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський прокоментував зміни підходів до управління в ЗСУ, які окреслені у другому пункті плану внутрішньої стійкості України й заявив, що серед іншого вони полягають у зменшенні бюрократії у війську.

Він заявляв, що генерали повинні бути в окопах.

В жовтні 2024 року видання Ukrainian Military Pages з посиланням на джерела повідомляло, що в Сухопутних військах України триває формування четвертого армійського корпусу.