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Зеленский о заседании Ставки: обсудили формирование корпусов в ВСУ

Зеленский о заседании Ставки: обсудили формирование корпусов в ВСУ

Киев  •  УНН

 • 7033 просмотра

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На заседании Ставки ВГК обсудили формирование корпусов в ВСУ и масштабирование боевых бригад. Президент также провел совещание по международному сотрудничеству и единству партнеров в феврале.

Во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего было обсуждено формирование корпусов в Вооруженных Силах Украины. Боевые бригады и правильный армейский опыт планируют масштабировать. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Доклад Главкома по фронту - Донетчина, Харьковщина, операция на Курщине. Я провел Ставку. Среди вопросов - формирование корпусов в Вооруженных Силах Украины. Есть конкретика по этому поводу. Мы будем и в дальнейшем укреплять нашу армию. Боевые бригады и правильный армейский опыт масштабируем. На основе первых определенных бригад будут возможны и другие системные шаги, модернизация армейской системы не имеет альтернатив 

- сказал Зеленский.

Также заявил, что был доклад министра обороны Рустема Умерова по коммуникации с партнерами.

Я провел совещание и с нашими дипломатами - командой Офиса и Министерства иностранных дел. Планируем международную работу на февраль - встречи и переговоры. Ключевые задачи: единство партнеров - это основа всего, также - координация на европейском направлении. Всем на континенте не стоит забывать: если глобальные вопросы будут решаться без Европы, то это будет оставлять Европу с такими решениями, которые большинству европейцев могут точно не понравиться. Это касается, в частности, и вопросов войны и мира - войны, которую начала россия, и мира, к которому мы должны принудить россию все вместе. Должны вместе делать больше и для обороны, и для экономического роста 

- рассказал Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский прокомментировал изменения подходов к управлению в ВСУ, которые очерчены во втором пункте плана внутренней устойчивости Украины и заявил, что среди прочего они заключаются в уменьшении бюрократии в армии.

Он заявлял, что генералы должны быть в окопах.

В октябре 2024 года издание Ukrainian Military Pages со ссылкой на источники сообщало, что в Сухопутных войсках Украины продолжается формирование четвертого армейского корпуса. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика

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