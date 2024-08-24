Зеленський підписав закон про легалізацію трофейної зброї

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Київ • УНН

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Президент України підписав законопроєкт, що регулює питання трофейної вогнепальної зброї. Закон встановлює порядок отримання, декларування та поводження зі зброєю, набуваючи чинності через три місяці після публікації.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який регулюватиме питання трофейної вогнепальної зброї, а також встановлює порядок отримання, декларування та поводження із нею. Про це пише УНН із посиланням на картку законопроєкту №9538.

Деталі

"24.08.2024 - повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування в офіційному друкованому виданні Верховної Ради "Голос України", але вводить в дію за три місяці.

Доповнення

Законопроєкт передбачає, що цивільні, які знайшли вогнепальну зброю, її основні частини або боєприпаси до неї, зобов’язані негайно повідомити Національну поліцію України про це та впродовж 24 годин передати до правоохоронних органів в будь-який зручний спосіб для подальшої здачі чи декларування або вказати на їх місцеперебування для подальшого вилучення.

Цивільні особи не пізніше ніж 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні зобов’язані здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до неї до органів Нацполіції.

Цивільні, які мають у володінні вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, що підлягають декларуванню, повинні протягом одного місяця звернутися до органів Нацполіції для їх декларування або здачі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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