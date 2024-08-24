Зеленский подписал закон о легализации трофейного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который будет регулировать вопросы трофейного огнестрельного оружия, а также устанавливает порядок получения, декларирования и обращения с ним. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №9538.

Детали

"24.08.2024 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании Верховной Рады "Голос Украины", но вводит в действие через три месяца.

Дополнение

Законопроект предусматривает, что гражданские, которые нашли огнестрельное оружие, его основные части или боеприпасы к нему, обязаны немедленно сообщить Национальной полиции Украины об этом и в течение 24 часов передать в правоохранительные органы любым удобным способом для дальнейшей сдачи или декларирования или указать на их местонахождение для дальнейшего изъятия.

Гражданские лица не позднее 90 дней после прекращения или отмены военного положения в Украине обязаны сдать полученное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему в органы Нацполиции.

Гражданские, которые имеют во владении огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, подлежащие декларированию, должны в течение одного месяца обратиться в органы Нацполиции для их декларирования или сдачи.

