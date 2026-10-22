Зеленський назвав частку території України під російською окупацією
Київ • УНН
Зеленський назвав частку території України під російською окупацією. Він зазначив, що російські та українські карти відрізняються.
Президент України Володимир Зеленський назвав частку території України під російською окупацією. Це Глава держави розповів в інтерв'ю The Diary Of A CEO, опублікованому 22 жовтня, пише УНН.
Усе це приблизно від 18 до 19% нашої території. Це приблизно так, бо їхні карти, чесно кажучи, це одне. Вони продають одну історію своєму народові. У нас інші карти. Ми вважаємо, що маємо рацію
Зокрема, він серед іншого згадав Крим, Азовське море, Маріуполь, Бердянськ. А також згадав про Олешки, "де зараз люди, та діти, опинилися в пастці без їжі, без нічого". "Зараз ми працюємо над тим, щоб розблокувати це", - зазначив Президент.
ГУР викрило російську операцію "тєлємост" щодо окупованих Олешок22.10.26, 09:47 • 3308 переглядiв