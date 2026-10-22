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Зеленский назвал долю территории Украины под российской оккупацией

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

Зеленский назвал долю территории Украины под российской оккупацией. Он отметил, что российские и украинские карты отличаются.

Зеленский назвал долю территории Украины под российской оккупацией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал долю территории Украины, находящейся под российской оккупацией. Об этом Глава государства рассказал в интервью The Diary Of A CEO, опубликованном 22 октября, пишет УНН.

Всё это примерно от 18 до 19% нашей территории. Это примерно так, потому что их карты, честно говоря, — это одно. Они продают своему народу одну историю. У нас другие карты. Мы считаем, что правы

— сказал Зеленский, отвечая на вопрос, какие части Украины сейчас оккупированы.

В частности, среди прочего он упомянул Крым, Азовское море, Мариуполь, Бердянск. А также упомянул Олешки, "где сейчас люди, и дети, оказались в ловушке без еды, без ничего". "Сейчас мы работаем над тем, чтобы разблокировать это", — отметил Президент.

ГУР разоблачило российскую операцию "телемост" в отношении оккупированных Олешек22.10.26, 09:47 • 3396 просмотров

Юлия Шрамко

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