Зеленский назвал долю территории Украины под российской оккупацией
Киев • УНН
Зеленский назвал долю территории Украины под российской оккупацией. Он отметил, что российские и украинские карты отличаются.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал долю территории Украины, находящейся под российской оккупацией. Об этом Глава государства рассказал в интервью The Diary Of A CEO, опубликованном 22 октября, пишет УНН.
Всё это примерно от 18 до 19% нашей территории. Это примерно так, потому что их карты, честно говоря, — это одно. Они продают своему народу одну историю. У нас другие карты. Мы считаем, что правы
В частности, среди прочего он упомянул Крым, Азовское море, Мариуполь, Бердянск. А также упомянул Олешки, "где сейчас люди, и дети, оказались в ловушке без еды, без ничего". "Сейчас мы работаем над тем, чтобы разблокировать это", — отметил Президент.
ГУР разоблачило российскую операцию "телемост" в отношении оккупированных Олешек22.10.26, 09:47 • 3396 просмотров