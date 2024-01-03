Зеленський нагородив захисників та родини українських загиблих героїв сертифікатами на квартири
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири українським військовослужбовцям та сім'ям загиблих, вшановуючи їхній внесок.
Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир військовослужбовцям Сил оборони України, яким присвоєно звання Героя України, та родинам загиблих Героїв. Про це передає УНН з посиланням на Telegram-канал президента.
Продовжуємо традицію шани та вдячності нашим воїнам. Вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв
Він зазначив, що сертифікати отримали герої з різних родів військ і угруповань: Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-Морські сили, Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба, а також Державна служба України з надзвичайних ситуацій, СБУ.
Президент додав, що Україна завжди буде вдячна кожному, хто бився заради неї, кожному, хто працював заради неї, кожному, хто може сказати, що українське життя – це його здобуток, його результат.
Нагадаємо
За ініціативи президента Зеленського, всім українським бійцям рядового та офіцерського складу, які з початку повномасштабної війни отримали звання Героя України, та членам родин тих, хто удостоєний звання посмертно, дадуть житло від держави.
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