Зеленському пропонують змінити гімн України на версію Наталки Могилевської
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському пропонують змінити гімн України, а зокрема, звернути увагу на версію української співачки Наталки Могилевської. Про це передає УНН із посиланням на сайт Глави держави, де розміщена петиція №22/073414-еп.
“...Зараз час змін! Що ми і підтвердили на виборах Президента і Верховної Ради. Треба додати позитиву в гімн нашого життя, життя держави. Щоби чуючи його люди всього світу відразу розуміли нашу душу, красу, силу, наше життя. Можливо, потрібно звернути увагу на версію Наталки Могилевської? Можливо, змінити повністю, або замінити слова, можливо куплет ... Бо: (ще не вмерли) ми вже багато років, а хочеться повноцінно жити!!!” — йдеться в тексті петиції.
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Петиція зареєстрована 13 вересня і набрала 40 голосів з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще протягом 90 днів.
Нагадаємо, днями Могилевська презентувала відео на свою позитивну версію гімну України, яка гаряче обговорюється в мережі.